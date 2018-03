ROMA – Il Gangnam Style potrebbe aver trovato il suo erede.

Metti insieme una penna, un mela e un ananas e il successo è assicurato.

E’ il curioso caso di “Pen Pineapple Apple Pen”, il bizzarro video musicale di Kosaka Daimaou, il comico giapponese che nei panni del fittizio “dj Piko-Taro”, ha sedotto a suon di penne il web.

La simpatica e sconcertante canzone – conosciuta anche come “PPAP” – ha confuso e divertito milioni di utenti di tutto il mondo.

Non mancano imitazioni, parodie e meme: ma come è nato questo clamoroso successo?

Il testo “profondo” di “Pen Pineapple Apple Pen”

La canzone, che dura meno di un minuto, inizia con Piko-Taro in camicia dorata-pitonata mezza sbottonata con una sciarpa leopardata appesa al collo.

Piko-Taro inizia una piccola danza funky, utilizzando solo 3 parole: Pen (penna) Apple (mela) e Pineapple (Ananas).

Il tutto su sfondo assolutamente bianco, senza nemmeno la presenza effetiva dei suddetti oggetti.

I have a pen.

I have an apple.

Apple Pen!

I have a pen

I have Pineapple

Uhhhhhh!

Pineapple Pin!

Apple Pen!

Pineapple Pin!

Pin Pineapple Apple Pen!

Pin Pineapple Apple Pen!

Significato di Pen Pineapple Apple Pen

Il ritmo seduttivo di Piko-Taro ha conquistato milioni di persone.

Ma, sebbene la maggior parte di queste si diverta ad imitare, canticchiare e deridere la canzoncina PPAP, c’è chi si sta interrogando sul vero significato di Pen Pineapple Apple Pen.

Cosa nasconde in realtà?

Su internet gira la leggenda metropolitana che dietro la stupida canzoncina si celi un qualche tipo di significato sessuale.

Dopotutto è comprensibile: Piko-Taro colpisce continuamente con la sua ipotetica penna la mela o l’ananas dicendo “Ahhh”.

Qualsiasi sia il significato di Pen Pineapple Apple Pen, che piaccia o meno, una cosa è certa: è geniale.

Se ti dovessi sentire ispirato, inoltre, sappi che Piko-Tako ha diffuso un video-tutorial per ripetere correttamente le movenze della PPAP dance…

(CLICCA QUI PER IL NUOVO VIDEO DI PIKO-TARO)