ROMA – Un mazzo di fiori, cenetta romantica… e poi?

Tante coppie concluderanno la loro serata di San Valentino al cinema.

Ma quali sono le proposte in sala il 14 febbraio?

Romantico – Sentimentale

La La Land

LA LA LAND è un sorprendente musical moderno che racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling), è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto.

La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.

Cinquanta Sfumature Di Nero

Scoraggiata dai singolari gusti e dagli oscuri segreti del bel giovane imprenditore tormentato Christian Grey, Anastasia Steele ha interrotto la loro relazione per iniziare una nuova carriera con una casa editrice di Seattle.

Ma il desiderio per Christian domina ancora ogni suo pensiero, e quando le proporrà un nuovo accordo, Anastasia non può resistere.

Si riaccende la loro storia sensuale e bollente, e Anastasia impara di più sul passato delle sue Cinquanta sfumature. Mentre Christian lotta con i suoi demoni interiori, Anastasia deve affrontare la rabbia e l’invidia delle donne che sono venute prima di lei, e a prendere la decisione più importante della sua vita.

A United Kingdom

Nel 1947, Seretse Khama, erede al trono del Botswana, incontra in un bar Ruth Williams, impiegata bianca londinese e tra loro è amore a prima vista.

Un amore travolgente e passionale, che in breve tempo spinge i due a convogliare a nozze. Ruth è affascinata dall’ostinata volontà di Seretse di lottare per un mondo più giusto e decide dal primo momento di sposare e condividere quella stessa visione.

Entrambi percepiscono la necessità di un cambiamento: Seretse vede nuove opportunità per il suo popolo in seguito all’indebolimento del potere dell’Impero Britannico, Ruth intuisce la possibilità di una “vita più grande”, più importante nel movimento delle donne per l’indipendenza e per l’uguaglianza.

Commedia

Lego Batman – Il Film

Tutti i segreti più nascosti sull’ero verranno svelati. Dove vive, che rapporto ha con Robin e sopratutto quali sono le sue paure. Il tutto, ovviamente, sfondo di un’importante missione: sconfiggere il nemico – o meglio i nemici – di sempre. Il Joker e Superman, già nel trailer, si contrappongono al Batman. Chi l’avrà vinta?

L’Ora Legale

In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l’ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco.

Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano.

Un sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell’agone politico per la prima volta.

Il prof è sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un’alternativa in occasione del suo primo voto.

Smetto Quando Voglio – Masterclass

Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs.

Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l’economista, l’archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero. La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito… “stupefacenti”.

Horror – Thriller

Incarnate

Seth Ember è uno scienziato dotato della rara capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute.

Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio.

Il Dr. Ember farà di tutto per salvare la vita del giovane ragazzo e distruggere il demone prima che il mondo interno venga messo in pericolo dalla sua ferocia. Riuscirci significherebbe inoltre redimersi e riniziare finalmente a vivere.

Split

Anche se Kevin ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher, ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre.

Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey, ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che convivono in lui – che intorno a lui, mentre le barriere delle le sue varie personalità cominciano ad andare in frantumi.

Sleepless – Il Giustiziere

Vincent Downs (Jamie Foxx), tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali.

Uno di questi, Stan Rubino (Dermot Mulroney), fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent (Octavius ​​J. Johnson), promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina.

Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.

Drammatico

Paterson

Paterson guida gli autobus nella città del New Jersey che porta il suo stesso nome. Ogni giorno rispetta una sorta di routine oramai collaudata: attraversa il solito percorso, osserva la città alla deriva dal suo parabrezza, ascolta frammenti delle conversazioni della gente intorno a lui, scrive poesie, va a fare passeggiate con il suo cane, si ferma in un bar e beve una birra.

Poi va a casa dalla moglie Laura, il cui mondo è invece in continuo cambiamento, fatto di sogni e progetti diversi e ispirati. I due si amano: mentre Paterson sostiene le ambizioni di lei, Laura apprezza in segreto il suo talento per la poesia.

Nel corso di una settimana, si osservano i loro trionfi e le loro sconfitte, così come quelle dell’intera cittadina di Paterson.

Collateral Beauty

A seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più l’entusiasmo di una volta.

A quel punto, alcuni suoi amici e soci – Claire (Kate Winslet), Whit (Edward Norton) e Simon (Michael Peña) – escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa.

Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.

1942, il giovane Desmond Doss, obiettore di coscienza per motivi religiosi e figlio di un veterano della Prima Guerra Mondiale, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese.

Dopo un addestramento duro e a tratti umiliante, viene ufficialmente designato come soccorritore nella cruenta battaglia di Okinawa.

Senza mai imbracciare un arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.

Fantascienza

Arrival

Amy Adams è Louise Banks, professoressa di lingue che ha subìto una terribile tragedia personale: la sua amata figlia Hannah è morta di una rara forma di cancro. Ma quando arriveranno all’improvviso 12 navi spaziali in diversi paesi in tutto il mondo, dovrà mettere il suo dolore da parte e collaborare con l’esercito degli Stati Uniti grazie alle sue capacità linguistiche in un tentativo di comunicare con gli alieni. Viene così formata una squadra di élite per investigare sulle intenzioni degli creature spaziali: non sembrano ostili, almeno in apperanza.

Allora cosa vogliono realmente da noi?

Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks, con il fisico Ian Donnelly (Jeremy Renner) e il resto del gruppo, affronterà una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.