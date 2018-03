San Valentino nel mondo: curiosità sul giorno più romantico dell’anno

Non è forse un caso che questa ricorrenza abbiamo le sue origini più antiche in uno dei Paesi più romantici del mondo: l’Italia.

Per gli antichi romani il 15 febbraio era una data in cui rendere omaggio agli dei e invocarli per chiedere protezione per il raccolto e il bestiame.

La sera precedente, che corrisponde all’attuale giorno di San Valentino, donne e uomini mettevano in un’urna i propri nomi e un bambino li estraeva a caso per formare coppie, che poi partecipavano alla festa con balli e canti e vivevano insieme per un anno intero.

Solo nel 496, Papa Gelasio annullò questi riti pagani sostituendoli con la giornata commemorativa di San Valentino martire.