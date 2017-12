Micol Picchioni, l’arpista che balla ospite a Music

ROMA – E’ conosciuta nelle piazze italiane come “l’arpista che balla“: Micol Picchioni, classe 1985, è una musicista professionista che con i suoi riarrangiamenti di brani popolari (dai Led Zepplin a Bruce Springsteen) è riuscita a farsi apprezzare anche nell’ambito rock.

Lasciata alle spalle l’esperienza nelle orchestre sinfoniche, dove è stata diretta da maestri di fama mondiale come Riccardo Muti, Micol ha deciso di far ascoltare la sua musica ad un pubblico più vasto.

Ha iniziato così la sua attività di artista di strada, portando la sua arpa e i suoi arrangiamenti rock-pop nelle piazze d’Italia ed Europa.

Un talento che non è passato inosservato.

Dopo essere stata notata da un giornalista di Repubblica, inizia il suo nuovo percorso artistico esibendosi a webnotte di RepubblicaTv.

Dall’estate 2015 Micol si mette in gran evidenza.

Ospite al Rock Festival Sherwood di Padova, aprirà i concerti di Goran Bregovic e di Gegè Telesforo ad Atina Jazz Festival, quello di Nicola Piovani a Festambiente di Grosseto e il Festival Mondiale dell’Arpa a Rio De Janeiro.

Numerose, inoltre, sono state le interviste e le esibizioni in diretta Tv: due volte a Geo&Geo su Rai3, a “Tu si que Vales” su Canale 5, a “I fatti vostri” su Rai2, su La7 in “La Gabbia” e “Announo”.

Micol Picchioni sarà ospite di Paolo Bonolis nella trasmissione “MUSIC”, in onda sabato sera su Canale 5, dove si esibirà da solista con due brani del suo repertorio.