1.830 volontari da impiegare nel servizio civile, al via 2 bandi

Roma – Due bandi per la selezione complessivamente di 1.830 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito delle finalita’ istituzionali individuate dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Sono stati pubblicati oggi sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it grazie ai progetti nati dal protocollo d’intesa siglato tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito agli accordi di programma e alle convenzioni stipulate tra questi ministeri, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) e il Dipartimento della Gioventu’ e del servizio civile nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Educazione, promozione culturale e assistenza. Questi i settori interessati dai progetti. Il primo bando ha l’obiettivo di selezionare 489 volontari di servizio civile che saranno impegnati in 47 progetti finanziati con fondi Mipaaf. Il secondo bando, rivolto in particolare ai giovani Neet e inserito nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo, e’ invece aperto alla selezione di 1.341 volontari da impiegare in 150 progetti di servizio civile per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani’-Pon Iog, finanziato attraverso fondi europei.

“Grazie al lavoro sinergico tra le diverse istituzioni coinvolte– dichiara il sottosegretario di Stato del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba- siamo riusciti a dedicare ulteriori risorse per la crescita dei nostri giovani e attraverso i due bandi pubblicati oggi sono quasi raddoppiati i posti inizialmente disponibili per progetti di servizio civile in tema di agricoltura. É la prova tangibile dell’impegno quotidiano che il governo dedica al presente e al futuro delle nuove generazioni“.

Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni contenute nei due bandi, dovranno essere indirizzate direttamente all’ente che realizzera’ il progetto prescelto e dovranno pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14 del 5 febbraio 2018.