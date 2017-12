Il compleanno di Alex Baroni e la dedica di Giorgia

ROMA – Non passa anno che Giorgia non ricordi Alex Baroni. Il cantautore oggi avrebbe compiuto 51 anni. L’interprete di Oronero ha così scritto alcune righe dedicate all’ex fidanzato.

“In quell’angolo deserto del cuore risuona l’eco delle tue parole delle note di un tempo fermo immobile che non sente ragione e che niente vuol dimenticare, mai”.

Seppur senza riferimento, le parole di Giorgia sono chiaramente per Baroni, scomparso il 13 aprile del 2002. Il post, in poche ore, ha raggiunto quasi 6 mila e mezzo di like e reazioni. Tanti anche i messaggi dei fan che, nonostante siano passati 15 anni, non hanno dimenticato l’interprete di talento che era Baroni e l’uomo.