ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani

Ecco i film in uscita a Natale: ‘Ferdinand’, ‘The Greatest Showman’, ‘Dickens – L’uomo che inventò il Natale’ e ‘Wonder’.

Sinossi: Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che però possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e strappato alla sua casa.

Ma essendo determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno.

Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.

Scheda tecnica: ‘Ferdinand’ regia di Carlos Saldanha; cast artistico: John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Anthony Anderson, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raúl Esparza, Miguel Ángel Silvestre; genere: animazione; paese: USA; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 106 minuti; data di uscita: 21 dicembre 2017.

Sinossi: The Greatest Showman è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà.

Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, The Greatest Showman racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale.

Scheda tecnica: ‘The Greatest Showman’ regia di Michael Gracey; cast artistico: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Yahya Abdul-Mateen II, Paul Sparks, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Tina Benko e Doris McCarthy; musiche: Oscar Benji Pasek e Justin Paul; genere: musicale; paese: USA; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 139 minuti; data di uscita: 25 dicembre 2017.

Sinossi: ‘Dickens – L’uomo che inventò il Natale‘ (The Man Who Invented Christmas) racconta il tortuoso viaggio che ha portato alla creazione del personaggio di Ebenezer Scrooge, del piccolo Tim e degli altri famosi protagonisti di Canto di Natale di Charles Dickens. Lo scrittore inglese ha mescolato momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare forma ai personaggi indimenticabili di un racconto senza tempo.

Scheda tecnica: ‘Dickens – L’uomo che inventò il Natale’ regia di Bharat Nalluri; cast artistico: Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Simon Callow, Miriam Margolyes, Donald Sumpter, Cosimo Fusco, Bill Paterson, Annette Badland, Morfydd Clark, Justin Edwards, Ger Ryan, Eddie Jackson; genere: commedia; paese: Canada, Irlanda; distribuzione: Notorious Pictures; durata: 104 minuti; data di uscita: 21 dicembre 2017.

Sinossi: Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico?

L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola.

Julia Roberts e Owen Wilson danno il volto a Nate e Isabel, i genitori di Auggie mentre Jacob Tremblay, il cui nome è ormai famigliare per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in Room, interpreta August Pullman. Nel cast anche Mandy Patinkin (Homeland), Daveed Diggs e, la tre volte candidata all’Oscar, Sonia Braga.

Scheda tecnica: ‘Wonder’ regia di Stephen Chbosky; cast artistico: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert e Emma Tremblay; genere: drammatico; paese: USA; distribuzione: 01 Distribution; durata: 113 minuti; data di uscita: 21 dicembre 2017.