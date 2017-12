Natale in TV: la programmazione speciale per le feste

ROMA – Al via le festività natalizie, immancabilmente accompagnate da una programmazione in tv tutta speciale.

Classici natalizi, cartoni animati e serate evento dominano anche quest’anno il Natale in tv.

Ecco la programmazione speciale, in prima e seconda serata, del 24-25-26 dicembre.

24 DICEMBRE

21.20 RAI 1 Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

21.20 RAI 2 Frozen – Il Regno di Ghiaccio

21.10 CANALE 5 CONCERTO DI NATALE

21.20 ITALIA 1 UNA POLTRONA PER DUE

21.15 RETEQUATTRO ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

21.10 ITALIA 2 PROFONDO ROSSO

21.00 IRIS THE ILLUSIONIST

21.15 MEDIASET EXTRA La Meravigliosa Storia di Fantaghirò

21.15 PARAMOUNT CHANNEL Across the Universe

23.05 RAI 2 A Christmas Carol

23.50 RETEQUATTRO SHAKESPEARE IN LOVE

23.50 IRIS KING KONG

00.00 PARAMOUNT CHANNEL Tutti insieme appassionatamente



25 DICEMBRE

21.25 RAI 1 Belle & Sebastien – L’avventura continua

21.00 RAI 2 Gran Budapest Hotel

21.15 RAI 3 Big Hero 6

21.10 CANALE 5 IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA

21.15 ITALIA 1 NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE

21.30 RETEQUATTRO 7 SPOSE PER 7 FRATELLI

21.10 ITALIA 2 LE ORIGINI DEL MALE

21.00 IRIS JACK FROST

21.10 PARAMOUNT CHANNEL Robin Hood – Principe dei ladri

22.45 RAI 2 Romeo + Juliet

23.40 RETEQUATTRO UN AMORE SOTTO L’ALBERO

23.20 IRIS LE AVVENTURE DEL BARONE DI MÜNCHHAUSEN



26 DICEMBRE

21.25 RAI 1 Natale all’improvviso

21.20 RAI 2 Rapunzel – L’intreccio della torre

21.15 RAI 3 Hugo Cabret

21.00 RAI 4 Babbo Bastardo

21.15 ITALIA 1 IL CICLONE

21.15 RETEQUATTRO IL PADRINO -PARTE III

21.10 ITALIA2 LA MADRE

21.00 IRIS ADELE E L’ENIGMA DEL FARAONE

23.20 IRIS DUNE