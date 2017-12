E.T. l’extra-terrestre, 7 curiosità sul capolavoro di Steven Spielberg

< ► >

Secondo la biografia di Michael Jackson: The Magic and the Madness, scritta dal giornalista J. Randy Taraborrelli, il cantante pop aveva sviluppato un profondo attaccamento alla storia di E.T. Dopo un servizio fotografico per l'album della colonna sonora in cui un robot animatronic del personaggio extraterrestre ha abbracciato Jackson, il cantante ha affermato con meraviglia: "Era così reale che parlavo con lui. L'ho baciato prima di andarmene. Il giorno dopo già mi mancava"