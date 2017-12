Anche questo Natale torna il Topolino channel

ROMA – Per il Natale più divertente di sempre ritornano i classici senza tempo e tanti nuovi corti d’animazione dal sapore contemporaneo in un esclusivo pop up channel dedicato al topo più amato di casa Disney.

Sul piccolo schermo torna anche quest’anno il Topolino Channel (canale 618 disponibile solo su Sky). Disponibile esclusivamente dal 25 al 31 dicembre che terrà compagnia ai telespettatori con incredibili storie, tutto il giorno, tutti i giorni. D’altronde che Natale sarebbe senza Topolino Channel?

Da Natale a Capodanno, una settimana speciale dedicata alla famiglia per rivivere insieme le storie più emozionanti dei classici Disney senza tempo, cartoni per tutte le età create in 90 anni di storia, dagli anni ‘30 fino ad oggi.

Topolino Channel tra grandi classici e nuovi corti

Tra i contenuti del canale ci saranno anche classici che hanno fatto la storia come Pierino e Il Lupo (1950), Topolino e Il Canto di Natale di Topolino (1930) insieme a nuovi Corti di Topolino tra cui, Un Natale di Paperino, e tanti episodi a tema natalizio che renderanno il periodo delle feste ancora più magico.