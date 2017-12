Regali di Natale last minute? Ecco quelli da evitare

ROMA – Regali di Natale last minute? Può capitare di non aver avuto tempo di pensare ai doni da regalare a parenti ed amici.

Nella fretta di comprare doni il giorno della Vigilia, però, l’errore è sempre dietro l’angolo. Specialmente se si conoscono poco i gusti del destinatario.

Comprare qualcosa che non può piacere diventa al destinatario diventa non così difficile. E, anche se è il pensiero quello che conta, evitare una brutta figura è l’unica cosa che conta.

Ecco, quindi, i regali di Natale last minute da evitare assolutamente.

Regali di Natale last minute da evitare: i pigiami in pile Regali di Natale last minute da evitare: i pigiami in pile

Sono la prima cosa che, forse, viene in mente in quei momenti di panico assoluto in cui non si sa cosa regalare. Pare che sia molto triste scartare la carta da regalo e trovare un semplice pigiama. Uno di quei regali che fa molto “ricovero in ospedale”. Il pile o tessuti simili creano una reazione ancora peggiore. Stessa cosa per le calze in pile, abbinate o meno che siano al pigiama. I pigiami, quindi, meglio lasciarli comprare al diretto interessato.

Regali di Natale last minute da evitare: l’intimo rosso

L’intimo rosso è uno dei regali più gettonati di sempre. Stesso discorso per le fantasie zebrate o leopardate. Opposto al pigiama in pile. Eppure non sempre si fa una scelta giusta comprandolo per qualcun altro. Può essere un regalo simpatico ma può essere anche imbarazzante. Ci sono modelli che lasciano poco alla fantasia e che possono risultare volgari. In ogni caso, tutto dipende sempre dal destinatario e da dove glielo si consegna. Magari meglio evitare cene e pranzi di Natale in famiglia.

Regali di Natale last minute da evitare: i maglioni con motivi natalizi Regali di Natale last minute da evitare: i maglioni con motivi natalizi

Altro tasto dolente sono i maglioni con motivi natalizi. Anche se alcuni possono sembrare carini, non vengono di solito apprezzati da chi li riceve. A parte il loro essere poco alla moda, possono essere utilizzati solo ed esclusivamente nel periodo natalizio. Un regalo un po’ restrittivo insomma. Meglio indirizzarsi verso qualcosa che quella persona può usare per un periodo più lungo o per tutto l’anno.

Regali di Natale last minute da evitare: abbonamento in palestra

A meno che il destinatario non sia un vero appassionato di pesi e tapis roulant, regalare abbonamenti per la palestra non è una grande idea. La persona che lo riceve potrebbe anche offendersi pensando che sia, più che altro, un invito a perdere peso perché fuori forma.

Regali di Natale last minute: libri scelti a caso o dal significato ambiguo

Brutto come l’abbonamento in palestra può essere un libro dal significato ambiguo. Se si sceglie qualcosa che parla di metodi per dimagrire, ricette a base di carne e pesce a vegetariani, libri motivazionali o che parlano di come raggiungere la felicità, è facile sbagliare. Il destinatario può prenderla sul ridere ma anche no. Il libro è un regalo molto personale. Comprarne, quindi, uno scelto a caso, di fretta e senza ragionarci su è altamente rischioso.

Per non sbagliare, quindi, sempre meglio valutare caso per caso e scegliere i regali in base alla persona a cui lo si deve fare. I regali utili vincono sempre!