Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 23 dicembre

Roma, 23 dic. – Il 23 dicembre è il 357º giorno del calendario gregoriano. Mancano 8 giorni alla fine dell’anno.

23 dicembre: i fatti del giorno

Il 23 dicembre del 1909 Alberto I del Belgio diventa re. Nel 1924 esce il primo numero de Il Baretti quindicinale di letteratura. Quello del 1947 è il giorno del primo prototipo funzionante del transistor ai Bell Laboratories. È il 1966 quando il film Il buono, il brutto, il cattivo viene proiettato per la prima volta in pubblico. Nel 1982 i dati della curva di luce di Metis rilevano la presenza di una luna attorno all’asteroide 9 Metis. Esperimenti successivi non riescono a confermare questa ipotesi.

In questo giorno del 1987 il CNR registra il primo dominio internet italiano: cnr.it. Nel 2004 La NASA annuncia che l’asteroide Apophis è il primo oggetto a raggiungere il livello 2 sulla Scala Torino. Nel 2008 un terremoto colpisce le zone di Parma e Piacenza, nessun ferito ma tanti danni agli edifici storici e antichi. Il terremoto è stato seguito da tantissime scosse di assestamento avvertite in tutto il nord Italia.

Buon compleanno a…

Estella Warren,attrice, Morgan, cantante, Carla Bruni, modella, Eddie Vedder, cantante

Si festeggiano oggi…

San Giovanni da Kety, sacerdote Sant’Antonio de Sant’Anna Galvão, francescano Santa Bincema Vergine e martire