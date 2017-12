ROMA – Sono i viaggi i regali di Natale più desiderati dagli italiani e anche quelli che più verranno regalati. A dirlo è SpeedVacanze.it che – in vista delle feste – ha fatto un sondaggio per scoprire le tendenze più in voga quest’anno in materia di regali.

“Il regalo che va per la maggiore è quello esperienziale” sostiene Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

I regali di Natale più desiderati

Secondo i risultati di un sondaggio di SpeedVacanze.it sui regali prediletti dagli italiani nel periodo natalizio, in questo periodo dell’anno gli italiani sperano di ricevere in dono soprattutto viaggi, indicati dal 21% del campione, regali tecnologici (19%), orologi, penne e gioielli (18%) e capi di abbigliamento e accessori (16%). Ma anche profumi (nominati dal 12% degli interpellati), libri e calendari (7%) e prodotti enogastronomici (4%).

L’analisi ha coinvolto un campione rappresentativo costituito da 2 mila italiani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che sono stati interpellati nelle ultime settimane del mese di novembre 2017.

Le mete più sognate

Quali sono le mete preferite? In base alle prenotazioni registrate sul portale SpeedVacanze.it, tra le Capitali europee quest’anno vanno per la maggiore Lisbona e Praga. Ma per Capodanno vanno molto anche mete nazionali come Canazei, gioiellino della Val di Fassa, la Toscana ed il Lago di Garda.

“E tra i viaggi che vanno per la maggiore vi è quello a Rio de Janeiro, tra granelli di sabbia e onde dell’oceano che fanno da culla alla grande festa di uno dei Capodanni più belli del mondo, con il suo particolare rito scaramantico del salto delle 7 onde allo scoccare della mezzanotte” aggiunge il direttore generale di SpeedVacanze.it.

Con partenza il 29 dicembre 2017 e ritorno il 6 gennaio 2018, il Capodanno a Rio de Janeiro e Buzios è infatti tra quelli che sul portale SpeedVacanze.it stanno andando per la maggiore.

Tra le mete che consentono di ritrovare l’atmosfera dell’estate, dopo il Brasile, molto richiesti anche il Kenya, con partenza il 30 dicembre 2017 e ritorno il 7 gennaio 2018, e la Thailandia, per un Capodanno dal sapore d’Oriente tra caldo, relax e tanto divertimento tra megalopoli e spiagge paradisiache, con partenza il 28 dicembre 2017 e ritorno l’8 gennaio 2018.