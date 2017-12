Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 25 dicembre

ROMA – Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano. È Natale. Mancano 6 giorni alla fine dell’anno.

25 dicembre: accadde oggi

Nel 1932 un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina, uccide oltre 70.000 persone. Nel 1938, dei pescatori in Sudafrica scoprono fra le proprie reti un esemplare di pesce sconosciuto. Viene chiamato Celacanto (o Celacantide), e si tratta di una specie di pesce ritenuta estinta milioni di anni fa. L’anno dopo, nel 1938, il canto di Natale di Charles Dickens, viene letto alla radio per la prima volta a CBS radio.

Nel 1947, entra in vigore la Costituzione della Repubblica di Cina. Nel 1973, ARPANET si blocca quando a causa di un bug di programmazione, tutto il traffico viene smistato all’Università di Harvard, provocando un “congelamento” del server. Nel 1991, Michail Gorbacëv rassegna le proprie dimissioni da presidente dell’URSS.

Nel 1960, a Portopalo in Sicilia nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale. Ma le tragedie non finiscono qui.

Nel 2003, un Boeing 727 precipita subito dopo il decollo dall’aeroporto di Cotonou; morti 113 passeggeri, in gran parte cittadini libanesi. In Cina, invece, una esplosione in un giacimento di gas naturale nella contea di Kaixian causa 191 morti. Nel 2005, Papa Benedetto XVI pubblica la Lettera Enciclica Deus Caritas est, prima del suo pontificato.

Buon compleanno a…

Marco Mengoni (cantante italiano), Gué Pequeno (rapper italiano), Annie Lennox (cantante scozzese) e Dido (cantante inglese).

Si festeggia oggi:

Sant’Anastasia di Sirmio, Sant’Alburga, Santi Giovino e Basileo, Sant’Eugenia di Roma e Sant’Adam Chmielowski.