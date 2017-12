Sognando Mariah Carey…le star che come lei hanno cantato il Natale

ROMA – Il periodo di Natale non sarebbe lo stesso senza le canzoni registrate appositamente per le festività. Dal 1994 a detenere lo scettro di regina del Natale in musica è Mariah Carey che, pubblicando All I Want for Christmas Is You, ha accompagnato generazioni per oltre vent’anni. E il Natale 2017 non fa eccezione. È il suo singolo natalizio più celebre e conosciuto ed è quasi un must durante le feste.

Mariah Carey non è l’unica, però, ad aver cantato il Natale. Come suggerisce Entertainment Weekly, ci sono alcune le star (donne) che si sono cimentate in brani natalizi…sognando Mariah. Eccole con le loro hit.

Ariana Grande: Santa tell me

Prima della lista è Ariana Grande. La cantante, nel 2013, ha realizzato un EP tutto dedicato al Natale: Christmas Kisses. Quattro i brani in esso contenuti che, in versione r&b, sono rivisitazione di grandi classici del Natale. In più, Ariana ha registrato Santa tell me, una track originale pubblicata con tanto di video.



In tema di brani originali, Ariana aveva deliziato i suoi fan già nel 2005 con un EP tutto a tema natalizio. Si tratta di Christmas and Chill, contenente sei canzoni tutte scritte dall’ex star di Nickelodeon.



Kelly Clarcson: Wrapped in red

Di EP tutti dedicati al Natale ne sa qualcosa anche Kelly Clarcson che nel 2013 ha pubblicato Wrapped in red. Il sesto album di studio della star di American Idol, propone 16 tracce a tema. Underneath the tree era il lead single.



Britney Spears: My Only Wish (This Year)

Riscuote un discreto successo ogni anno My Only Wish (This Year) di Britney Spears. Il brano risale al 2000 ma non è mai stato pubblicato ufficialmente. Nonostante ciò, ogni anno la canzone rientra nelle classifiche dei pezzi più ascoltati durante le feste natalizie. My Only Wish (This Year) è così ufficialmente un brano immancabile in qualsiasi playlist natalizia. Britney è l’unica di questa classifica a non aver mai registrato un album a tema.



Kylie Minogue: Santa Baby

Nel 2015 Kylie Minogue ha regalato ai fan un album tutto dedicato al Natale, Kylie Christmas. Il disco, il tredicesimo della cantante australiana, rivisita grandi classici del Natale e contiene anche due collaborazioni. In Kylie Christmas, infatti, Iggy Pop, James Corden, Dannii Minogue e la voce registrata di Frank Sinatra. Santa Baby è uno dei singoli più noti.



Sia: Everyday is Christmas

Ultima, solo in ordine di tempo, Sia che lo scorso 17 novembre ha pubblicato l’album a tema Everyday is Christmas. Dieci brani originali tutti dedicati alla festa. Ecco il lead single dal titolo omonimo.



Se le alternative non vi piacessero e foste affezionati a Mariah Carey quest’anno potete ascoltare The Star, il nuovo brano di Natale dell’interprete che fa parte della colonna sonora de Gli eroi del Natale.