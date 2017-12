Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 26 dicembre

ROMA – Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano. Mancano 5 giorni alla fine dell’anno.

26 dicembre: accadde oggi

Nel 1908, Jack Johnson diventa il primo campione afroamericano dei pesi massimi, sconfiggendo Tommy Burns a Sydney (Australia). Nel 1925, la Turchia adotta il Calendario gregoriano. Nel 1933, la Nissan Motor Company viene fondata a Tokyo (Giappone). Nello stesso giorno viene brevettata la radio FM. Nel 1944, avviene la prima rappresentazione pubblica di Lo zoo di vetro, di Tennessee Williams.

Nel 1973, la Cometa Kohoutek raggiunge il perielio, ma non fornisce lo spettacolo che ci si attendeva. Nel 1982, il premio “Uomo dell’anno” di TIME magazine, viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer. Due anni dopo, nel 1984, la Principessa Astrid del Belgio sposa l’Arciduca Lorenzo d’Asburgo-Este. Nel 1991, il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS. Nel 1996, entra in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione.

Nel 1998, l’Iraq annuncia la sua intenzione di aprire il fuoco sugli aerei da guerra statunitensi e britannici che pattugliano le “no-fly zone” nel nord e nel sud della nazione. L’anno dopo, una perturbazione proveniente dall’atlantico colpisce la Francia. Forti tempeste di vento e pioggia si abbattono su tutto il paese causando danni gravissimi e morti.

Nel 2002, la scienziata Raeliana francese Brigitte Boisselier, dichiara che la Clonaid ha ottenuto il primo di cinque presunti bambini clonati. Nello stesso anno, il ciclone Zoe si abbatte sulla Polinesia causando ingenti danni e morti. Nel 2003, un terremoto di magnitudo 6,5 devasta l’antica città persiana di Bam, in Iran, causando almeno 30.000 morti e distruggendo l’antica fortezza-cittadella, gioiello di architettura.

Nel 2004, un terremoto – con conseguente tsunami – di magnitudo 9,0, con epicentro al largo di Sumatra (Oceano Indiano), sconvolge una vastissima area dell’Asia con gravissime ripercussioni dalle coste dell’Africa orientale fino all’Australia. Almeno 300.000 le vittime. Nel 2006, un terremoto di magnitudo 7,1 colpisce Hengchun, nell’isola di Taiwan, uccidendo 2 persone e causando seri danni agli impianti di comunicazione nel Sudest asiatico.

Buon compleanno a:

Jared Leto (attore e cantautore statunitense), Alex Schwazer (atleta italiano), Lars Ulrich (batterista danese dei metallica), Ernst Knam (pasticcere tedesco), Giovanni Muciaccia (conduttore e attore italiano) e Kit Harington (attore britannico).

Si festeggia oggi:

Sant’Eutimio di Sardi, San Zenone di Maiuma, San Zosimo e Santo Stefano.