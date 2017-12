The O.C., torna su La5 la serie tv più amata degli ultimi anni

“Chi sei?”

“Chiunque tu vuoi che sia”

Torna su La5 una delle serie tv più amate degli ultimi anni: The O.C.

Appuntamento dal 28 dicembre con un doppio episodio a partire dalle 15:55 dal lunedì al venerdì.



The O.C.

Quando Ryan Atwood (Benjamin McKenzie), un teenager dalla scorza dura e dall’intelligenza pronta, mette la testa sotto la superficie della ricca e privilegiata comunità di Newport Beach, in California, scopre ben presto che le famiglie in vista di Orange County vivono le stesse problematiche e gli stessi conflitti della gente che egli era abituato a frequentare nelle strade di Chino.

Sandy Cohen (Peter Gallagher), l’avvocato difensore idealista che accoglie Ryan in casa sua, sua moglie Kirsten (Kelly Rowan), il loro figlio adolescente Seth (Adam Brody) e la bella, ma tormentata ragazza della porta accanto Marissa Cooper (Mischa Barton) vivono l’arrivo del giovane Atwood come una vera e propria svolta per le loro vite…