ROMA – Leonardo Bonucci “angelo custode” in Buona Fortuna, il nuovo video di Benji e Fede.

Il capitano del Milan presta volto e cuore ad una clip toccante, che affronta da una nuova prospettiva il tema del bullismo e la solitudine che ne consegue.



Buona Fortuna – TESTO

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

dimmi che tempo fa da soli

segno bandiera rossa e in questo mare ci affoghi

tu mi mandi fuori

ed io rimango fuori

proiettili a silenziatore

dentro i miei pensieri

due biglietti in tasca, non siamo mai partiti

chissà com’era poi domani se non ci fossimo divisi

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

Quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

tu non avere paura, ti dico buona fortuna

A volte una sola parola

può fare un gran casino

come gli schiaffi sulla faccia

che coprono un sorriso

avevo detto di andarci piano ma non mi sono pentito

io non mi sono pentito

Mi guardi con gli occhi di Monnalisa

mi guardi il profilo e non il viso

chissà com’era poi domani

se solo fossimo partiti

Ma quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

se cerchi ancora la luna

allora buona fortuna

Quanto costa la felicità

non ci resta che essere felici senza

tu non avere paura, ti dico buona fortuna

E ti ho cercato in tutta la città tra il traffico e la vita

io ti ho aspettata come quel regalo che poi non arriva

potrebbe essere già qua

Mi ricordo qualche anno fa

tu che me lo ripetevi sempre

“Tu puoi arrivare alla luna”

“Tu puoi arrivare alla luna”

Quanto costa la felicità

si può essere felici senza

tu non avere paura

ti dico buona fortuna

e allora buona fortuna

e allora buona fortuna