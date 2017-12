Game of Thrones è la serie tv più scaricata illegalmente nel 2017

ROMA – Per il sesto anno di fila Game of Thrones si aggiudica lo scettro di serie tv più scaricata illegalmente.

Anche nel 2017 lo show di HBO ha scalzato The Walking Dead, che da anni si accontenta del secondo posto.

La classifica delle serie tv più scaricate è stilata ogni anno da TorrentFreak sulla base delle statistiche dei tracker pubblici di BitTorrent.

Il più alto numero di persone che hanno condiviso attivamente un episodio di Game of Thrones su più torrent è stato di 400.000. Ma i numeri sono in realtà più alti.

Il traffico su BitTorrent, infatti, costituisce solo una piccola parte del panorama della pirateria.

Ecco la lista completa delle 10 serie tv più scaricate illegalmente del 2017.

< ► > 4. The Big Bang Theory