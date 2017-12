Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 29 dicembre

ROMA – Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano. Mancano 2 giorni alla fine dell’anno.

29 dicembre: i fatti del giorno

Il 29 dicembre del 1891 Thomas Edison brevetta la radio. Nel 1911 la Mongolia diventa indipendente dalla Cina. In questo giorno del 1934 si gioca la prima partita di pallacanestro universitaria al Madison Square Garden di New York, tra Università di Notre Dame e Università di New York. Nel 1949 la KC2XAK di Bridgeport diventa la prima stazione televisiva che trasmette in UHF ad avere una programmazione giornaliera.E’ il 1964 quando Giuseppe Saragat presta giuramento come quinto Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 28 dicembre con 646 voti su 963. Nel 1978 in Spagna entra in vigore la nuova Costituzione approvata dalle Cortes Generales. Il 29 dicembre del 1996 il governo del Guatemala e i capi dell’Unione Rivoluzionaria Nazionale Guatemalteca firmano un accordo di pace che pone fine a 36 anni di guerra civile. In questo giorno del 2006 il Regno Unito termina di restituire agli Stati Uniti 42.5 milioni di sterline del prestito Lend-Lease usato durante la Seconda guerra mondiale.

Buon compleanno a…

Diego Luna, attore, Jude Law, attore, Enrico Chiesa, calciatore

Si festeggiano oggi…

San Tommaso Becket, vescovo e martire, Santi Benedetta Hyon Kyong-nyon e 6 compagni, martiri, San Davide, re e profeta