ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘Napoli Velata’, ‘Come un gatto in tangenziale’, ‘Coco’ e ‘Jumanji – Benvenuti nella Giungla’.

Sinossi: Un incontro. Un delitto. Una città piena di segreti.

In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l’esistenza di Adriana (Giovanna Mezzogiorno) travolta da un amore improvviso e un delitto violento.

Scheda tecnica: ‘Napoli Velata‘ regia di Ferzan Ozpetek; cast artistico: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Isabella Ferrari, Lina Sastri, Peppe Barra, Luisa Ranieri, Biagio Forestieri, Maria Pia Calzone; genere: thriller; distribuzione: Warner Bros. Italia; data di uscita: 28 dicembre 2017.

Sinossi: Giovanni (Antonio Albanese) è un intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma, mentre Monica (Paola Cortellesi) un’ex cassiera con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia in cui vive.

Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. La loro diversità è destinata a unirsi per un obiettivo comune: mettere fine alla storia d’amore tra i due adolescenti.

Scheda tecnica: ‘Come un gatto in tangenziale’ regia di Riccardo Milani; cast artistico: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola; genere: commedia; distribuzione: Vision Distribution; data di uscita: 28 dicembre 2017.

Sinossi: Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni.

Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e variopinta Terra dell’Aldilà.

Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector; insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel.

Scheda tecnica: ‘Coco’ regia di Adrian Molina e Lee Unkrich; cast artistico: Mara Maionchi, Valentina Lodovini, Matilda De Angelis, Gael Garcia Bernal, Ana Ofelia Murguía, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Gabriel Iglesias, Lombardo Boyar, Edward James Olmos, Natalia Cordova-Buckley; genere: animazione; distribuzione: Walt Disney Pictures Italia; data di uscita: 28 dicembre 2017.

Sinossi: In Jumanji – Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre…

Scheda tecnica: ‘Jumanji – Benvenuti nella Giungla’ regia di Jake Kasdan; cast artistico: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser’Darius William Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe, Missi Pyle; genere: avventura, azione; distribuzione: Sony Pictures, Warner Bros. Italia; data di uscita: 01 gennaio 2018.