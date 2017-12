Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 30 dicembre

ROMA – Il 30 dicembre è il 364º giorno del calendario gregoriano. Manca 1 giorno alla fine dell’anno.

30 dicembre: i fatti del giorno

Il 30 dicembre del 1924 Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea. Tre anni dopo, nel 1927, apre a Tokyo la Linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell’Asia. In questo giorno del 1953 il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari. E’ il 1968 quando Frank Sinatra incide My Way. Il 30 dicembre del 2004 in Argentina: 175 morti e oltre 800 feriti nell’incendio in una discoteca di Buenos Aires. Causa del rogo il lancio di un petardo. In questo giorno del 2011 a Samoa e Tokelau, a causa del passaggio dei due Stati a ovest della linea del cambiamento di data, il 30 dicembre 2011 è stato abolito.

Buon compleanno a…

Patti Smith, cantante, Tiger Woods, golfista, LeBron James, cestista

Si festeggiano oggi…

Sant’Anisio di Tessalonica, vescovo, Sant’Egvino, vescovo, Sant’Ermete di Vidin, martire