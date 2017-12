Capodanno 2018 in Italia: gli eventi in città

ROMA – L’Italia si prepara a festeggiare l’ultima notte dell’anno con tantissimi eventi nelle città.

Da Nord a Sud, le piazze italiane ospiteranno concerti e spettacoli per dare un allegro benvenuto al 2018.

BOLOGNA

Domenica 31 dicembre 2017 appuntamento all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) per un ultimo dell’anno all’insegna della grande musica con Capodanno in Musica.

A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco del teatro più grande d’Italia artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della musica italiana insieme ad altri che negli ultimi anni hanno incendiato le platee e dominato le classifiche di vendita.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101 e Radio Subasio.

I nomi sono tutti di primo piano: Alexia, Annalisa, Benji & Fede, Michele Bravi, Alex Britti, Federica Carta, Fred De Palma, Elodie, Francesco Gabbani, Chiara Galiazzo, L’Aura, Marco Masini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Nesli, Noemi, Gabry Ponte, Riki, Ron, Enrico Ruggeri, Sergio Sylvestre, Anna Tatangelo, Thomas, Mario Venuti, Michele Zarrillo.

Padrona di casa sarà Federica Panicucci.

ROMA

Oltre 1.000 artisti coinvolti, 100 performance per 24 ore ininterrotte di festeggiamenti.

Spettacoli teatrali, concerti, dj set, arti circensi, fuochi d’artificio e la nuova illuminazione del Palatino. Con il Circo Massimo come location principale e gli artisti della “Fura dels baus” come ospiti d’onore. Gli eventi per i festeggiamenti della notte piu’ lunga dell’anno inizieranno alle 21.30 del 31 dicembre per concludersi alle 21 del primo gennaio 2018. Si parte la sera del 31 dicembre con l’evento internazionale “Roma illumina l’infinito” che trasformera’ il Circo Massimo in una grande macchina scenica caratterizzata da piu’ set, con una gigante marionetta semovente mitologica, gli artisti de ‘La Fura dels Baus’ e dj set fino a tardi.

Poi fino all’alba performance, eventi e spettacoli coinvolgeranno le aree pedonali della citta’ da piazza dell’Emporio, a ponte Garibaldi fino al Giardino degli aranci, ponte della Scienza e piazza Bocca della verita’.

Tra gli artsiti coinvolti Abrogio Sparagna e l’Orchestra popolare italiana.

BARI

Con un post su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro svela il nome della star che salirà sul palco del concerto di Capodanno 2018.

Non è stato difficile risolvere l’indovinello e scoprire che l’ospite sarà Marco Mengoni.

Il concerto di Capodanno 2018 di Bari è organizzato come ogni anno da Radionorba.

L’evento inizierà intorno alle 23.00 e, festeggiata la mezzanotte, continuerà fino a notte fonda.

FIRENZE

Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi sono il trio protagonista del concertone pop al Piazzale Michelangelo per il Capodanno fiorentino 2018. Gli altri luoghi coinvolti per la festa del 31 dicembre saranno Piazza Signoria, Piazza Santissima Annunziata, Piazza Bartali e l’Oltrarno. A condurre la serata sarà il cantante Lorenzo Baglioni. Ogni piazza avrà un proprio tema dominante: la musica classica in Signoria, la possibilità di istallazioni sonore e luminose in Santissima Annunziata, marching band in stile New Orleans in Oltrarno, e iniziative per famiglie e circo e laboratori per bambini già dal pomeriggio del 31 a Gavinana. Il concerto e gli altri eventi del Capodanno saranno a ingresso libero.

MILANO

Con Fabri Fibra e Luca Carboni Milano saluta il nuovo anno.

I due artisti si esibiranno con un concerto gratuito in Piazza Duomo. Si parte dalle 20:00 con band emergenti, spettacoli, comici e altri artisti.

NAPOLI

Piazza del Plebiscito ospiterà l’immancabile concertone di Capodanno anche quest’anno.

A salire sul palco gli Stadio, i Tiromancino, Clementino, Franco Ricciardi e Valerio Jovine, insieme all’artista emergente Giulia Luzi. A ospitare l’evento il indaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il concerto inizierà alle 22 e terminerà all’una, con uno spettacolo di fuochi d’artificio sul lungomare.

OLBIA

J-Ax rilancia la sua carriera da solista al concerto di Capodanno di Olbia. Il rapper sarà protagonista del concerto di Capodanno sul Molo Brin.

Ad aprire lo show il fratello Grido, ex membro dei Gemelli Diversi.