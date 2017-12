Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 31 dicembre

ROMA – Il 31 dicembre è il 365º ed ultimo giorno del calendario gregoriano.

31 dicembre: i fatti del giorno

Il 31 dicembre del 1879 Thomas Edison dimostra al pubblico per la prima volta la lampada ad incandescenza. Nel 1946 il Presidente statunitense Harry Truman proclama ufficialmente la fine delle ostilità della seconda guerra mondiale (per quanto riguarda gli USA). Nove anni dopo, nel 1955 la General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno. Nel 1970 si sciolgono legalmente i Beatles, gruppo musicale inglese. E’ il 1990 quando il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov. In questo giorno del 1999 Boris El’cin si dimette da Presidente della Russia e viene sostituito da Vladimir Putin. Nel 2002 Stromboli viene evacuata in seguito ad una forte eruzione, con conseguente tsunami, avvenuta il giorno prima. Nello stesso anno in Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario (30 km) servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h.

Buon compleanno a…

Val Kilmer, attore, Donna Summer, cantante, Anthony Hopkins, attore, Paolo Villaggio, attore

Si festeggiano oggi…

San Silvestro I, papa, San Barbaziano di Ravenna, confessore, Santa Caterina Labouré, religiosa