“McMafia”, su Amazon Prime Video la serie evento BBC

ROMA – Arriva su Amazon Prime Video la serie evento della BBC “McMafia”.

La crime story di 8 episodi è creata da Hossein Amini e James Watkins, per la regia di James Watkins.

Tratta dall’omonimo romanzo biografico del 2008 di Misha Glenny, “McMafia” sarà distribuita da Amazon Prime Video in più di 200 Paesi, Italia compresa.

Il primo episodio sarà disponibile dal 2 gennaio, il secondo il giorno dopo.

Le puntate successive saranno diffuse il giorno successivo alla messa in onda britannica.

McMafia – Sinossi

Protagonista di McMafia è Alex Godman (James Norton), cresciuto in Inghilterra da una famiglia di origini russa con una oscura storia criminale alle spalle.

Alex vuole lasciarsi tutto alle spalle ed andare avanti coronando il suo sogno: sposare la sua amata Rebecca (Juliet Rylance).

Quando tutto sembra andare per il meglio, il passato della sua famiglia irrompe nella sua vita. Alex sarà costretto ad affrontarlo per salvare Rebecca e le persone a cui tiene.

Cast:

James Norton (Alex Godman), Juliet Rylance (Rebecca), David Strathairn (Semiyon Kleiman), Maria Shukshina (Oksana Godman) e David Dencik (Boris Godman).