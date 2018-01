Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’1 gennaio

ROMA – L’1 gennaio è il primo giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine dell’anno.

1 gennaio: i fatti del giorno

Il primo gennaio 1785 i fratelli Montgolfier attraversano la Manica. Tre anni dopo, nel 1788 viene pubblicata la prima edizione del The Times. Nel 1851 viene emesso il primo francobollo in Italia. Nel 1894 nasce la Banca d’Italia.

È il 1948 quando in Italia entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola diventa il primo Presidente della Repubblica. Il primo gennaio del 1971 la pubblicità delle sigarette viene bandita dalle televisioni statunitensi. Nel 1977 in Italia, terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa a spot pubblicitari attuali. In questo giorno del 1993 viene introdotto il mercato unico della Comunità Europea.

Nel 2002 l’Euro diventa moneta corrente in 12 paesi dell’Unione europea (tra cui l’Italia) sostituendo le vecchie monete nazionali. Nel 2005, dopo 143 anni finisce in Italia il servizio militare obbligatorio.

Buon compleanno a…

Tiago Splitter, cestista, David Nalbandian tennista, Lilian Thuram calciatore

Si festeggiano oggi:

Maria Santissima Madre di Dio, Circoncisione di Gesù, San Basilio, vescovo (Chiesa ortodossa, festeggiato altrimenti il 2 gennaio).