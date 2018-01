Tommy The Gun, Piotta racconta il suo tour 2017 con un video

ROMA – Un video per condividere con tutti i fan il lungo tour 2017 di Piotta. Da Nord a Sud, da Milano a Napoli passando per Canada e Sardegna, tra band e special guest. Nelle immagini raccolte, infatti, e in particolare nei due live al festival Villa Ada Incontra il Mondo e La Notte di Suburra all’Atlantico, compaiono tra palco e backstage amici e colleghi: Amir, Brusco, Giancane, lo spagnolo Tonino Carotone, Daniele Coccia Paifelman, Rancore, Marco Conidi (Orchestraccia), le attrici Lorena Cesarini e Carlotta Antonelli, Grandi Numeri (Cor Veleno), Alessandro Pieravanti e tutto il resto de Il Muro del Canto.

Il brano Tommy The Gun è stato l’incipit della scaletta scelta per il tour “Perché – così spiega Tommaso Zanello in arte Piotta – il suo sound sospeso tra rap e rock, ben racchiude lo spirito e l’energia delle oltre due ore di concerto proposto”. La regia del video è stata affidata a Lorenzo Moriconi di Immagine Studio adv.