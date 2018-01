Danza con me conquista tutti, Roberto Bolle campione di ascolti

ROMA – È iniziato con il segno positivo il 2018 della Rai. Tutto merito di Roberto Bolle e del suo show Danza con me. Il ballerino ha conquistato tutti. Trending topic per tutta la durata del programma con oltre 212 mila interazioni sui social e quasi 5 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione. Per la precisione 4 milioni e 860 mila, pari al 21.53% di share, hanno seguito la serata tra passi di danza, performance emozionanti, momenti musicali e divertenti.

“Lo spettacolo di Bolle è uno straordinario esempio di tv di qualità da parte del servizio pubblico. Uno splendido prodotto televisivo, ma anche e soprattutto un racconto artistico di grande livello, che il risultato degli ascolti ha premiato in tutto e per tutto – ha detto il dg Rai Mario Orfeo-. Per la Rai è una partenza d’anno straordinaria, dopo il grande successo dell’Anno che Verrà”.

Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco insieme al primo ballerino. Da Pif a Tiziano Ferro e Fabri Fibra, da Geppi Cucciari a Miriam Leone, passando per la “conduzione” di Marco D’Amore.

Tra i momenti più emozionanti la storia di Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano perseguitato dall’Isis e contrastato dalla famiglia, che ha danzato con Bolle sulle note di Inshallah di Sting, in studio con la sua band. Tra quelli più seguiti il travolgente il passo a due tra Roberto Bolle e un’incredibile Virginia Raffaele, nel foyer del Teatro alla Scala tra spari digitali ed effetti speciali. Insieme hanno fatto il verso allo spot virale di Kenzo, My mutant brain.

Virginia Raffaele ha stupito ancora una volta i telespettatori, dimostrandosi in grado di saper tenere il palco anche come ballerina. Accanto a lei un Roberto Bolle in veste inedita che non si è sottratto neanche al bacio della comica che lo ha fatto scatenare. Il risultato è un video virale di cui ancora oggi si parla. Sul sito della Rai la versione completa.

Anche i famosi elogiano Bolle

Pubblico in delirio, insomma, per Roberto Bolle che – nella serata di ieri – ha fatto il pieno di complimenti, oltre che di ascolti. A scrivere belle parole il pubblico della Rai e anche i famosi che erano davanti la tv. A elogiare il ballerino Fiorello, Jovanotti, Francesco Facchinetti, Giovanni Vernia.

Roberto Bolle non può che ringraziare tutti oggi.

