Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 2 gennaio

ROMA – Il 2 gennaio è il 2º giorno del calendario gregoriano. Mancano 363 giorni alla fine dell’anno. È uno dei 3 giorni in cui la Terra si può trovare più vicina al Sole (perielio).

2 gennaio: i fatti del giorno

Il 2 gennaio del 1890 Alice Sanger diventa il primo funzionario donna della Casa Bianca. In questo giorno del 1929 Canada e Stati Uniti concordano su un piano per preservare le Cascate del Niagara. Nel 1959 Che Guevara viene nominato comandante della prigione de La Cabaña. In questo giorno del 1974 Richard Nixon firma una legge che abbassa la velocità massima negli USA a 55 miglia orarie, allo scopo di risparmiare carburante durante l’embargo dell’OPEC.

È il 2001 quando tutta la parte settentrionale dell’India resta senza corrente a causa di un guasto a un’importante centrale elettrica del Paese. Nel 2005 la Terra è al perielio, la minima distanza dal Sole (149,1 milioni di km, corrispondenti a 0,983 UA). Nello stesso anno alle ore 02:16 il Sole inizia la rotazione Carrington nº 2025.

Buon compleanno…

Paolo Hendel, Comico, Paz Vega, attrice, Cesara Buonamici giornalista

Si festeggiano oggi…

San Basilio Magno, vescovo e dottore della Chiesa, San Gregorio Nazianzeno, vescovo e dottore della chiesa, Sant’Adelardo di Corbie, abate