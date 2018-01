The Weeknd, Eminem e Beyoncé. Tutti sul palco del Coachella 2018

ROMA – Tante novità e grandi ritorni al Coachella 2018. Lo staff del festival ha annunciato la lineup ufficiale degli artisti che saliranno sul palco di Indio, in California, per due weekend consecutivi. Il primo il 13 aprile, il secondo il 22. A guidare il variegato cast The Weeknd, Eminem e Beyoncé. Quest’ultima torna, come promesso, dopo la cancellazione dei suoi show nell’edizione passata. Miss Knowles dovette rinunciare dopo aver scoperto la gravidanza dei gemelli. A sostituirla, sul palco, Lady Gaga. Continua, invece, il periodo d’oro di The Weeknd che si conferma ancora una volta Starboy. Il cantante torna sul palco in cui salì per la prima volta nel 2012- Eminem, infine, è sempre una garanzia. Nella sua prima volta al festival delizierà il pubblico tra vecchi e nuovi successi.

Coachella 2018, il resto cast

L’edizione 2018 del Coachella sarà sotto il segno del rap e dell’hip hop. Tanti gli artisti di fuoco del momento che animano la scena musicale del momento. Si va da Cardi B a Post Malone, passando per Tyler The Creator. Ci saranno, poi, i Migos, SZA, il fondatore dei Talking Heads David Byrne, i Jamiroquai, gli Alt-J, Vince Staples, Kygo, i War on Drugs e tanti altri.

Ecco la lineup completa pubblicata dall’account Twitter ufficiale del Coachella.