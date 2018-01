Ed Sheeran nei Simpson, musicista innamorato di Lisa

ROMA – Dopo aver debuttato in Game of Thrones, Ed Sheeran si trasforma in un cartone animato. Il cantante sarà presente nella puntata in onda il 7 gennaio de I Simpson.

L’episodio in questione si chiama Haw-Haw Land, ovviamente il riferimento è tutto al film La La Land. Sheeran interpreta Brendan, un musicista britannico dai capelli rossi che collabora con Lisa e alla fine si innamora di lei.

Fox ha rilasciato un piccolo teaser del cameo. L’interprete di Shape of you suona il pianoforte e accompagna Lisa, inseparabile dal suo sassofono. Insieme fanno musica che non sembra essere gradita da Homer.