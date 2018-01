Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 3 gennaio

ROMA – Il 3 gennaio è il 3º giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine dell’anno. In questo giorno la Terra può trovarsi in perielio.

3 gennaio: accadde oggi

Nel 1871, inizia la costruzione del ponte di Brooklyn. Nel 1964, iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive, su un unico canale, della Rai-Radio Televisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del telegiornale. Nel 1958, lo Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia, brucia al suo rientro nell’atmosfera. Nello stesso anno, si forma la Federazione delle Indie Occidentali. L’anno dopo, l’Alaska diventa il 49º stato degli USA. Gli Stati Uniti nel 1961 rompono le relazioni diplomatiche con Cuba. Nel 1968, David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd.

Nel 1962, da un’idea dell’editore di carta stampata Edilio Rusconi nasce Italia 1, attuale secondo canale televisivo di Mediaset. L’Unione europea adotta la bandiera europea nel 1986. Esattamente un anno dopo, Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

Nel 2004, il rover della NASA, Spirit, atterra su Marte. Nello stesso anno, in Italia, iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive con tecnologia digitale terrestre della Rai-Radio Televisione Italiana.

Buon Compleanno a:

Mel Gibson (attore e regista statunitense), Sergio Leone (regista italiano), Giulia Luzi (cantante e attrice italiana), Michael Schumacher (Pilota F1 tedesco) e J.R.R. Tolkien (scrittore inglese).

Si festeggia oggi:

il Santissimo Nome di Gesù, Sant’Antero, San Fintan di Dun Blesci e San Fiorenzo di Vienne.