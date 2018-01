Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 4 gennaio

ROMA – Il 4 gennaio è il 4º giorno del calendario gregoriano. Mancano 361 giorni alla fine dell’anno.

4 gennaio: accadde oggi

Nel 1493, Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo ponendo fine al suo primo viaggio. Quattro anni dopo, nel 1947, Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti. Nel 1936, Billboard Magazine pubblica la sua prima Hit Parade. Nel 1962, a New York entra in funzione un treno che funziona senza manovratore.

Nel 1968, Jimi Hendrix, in tournée in Scandinavia, danneggia la sua camera d’albergo e viene arrestato a Stoccolma. Nello stesso anno, Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai.

Rose Heilbron diventa il primo giudice donna del Regno Unito nel 1972. Due anni dopo, nel 1974, il presidente statunitense Richard Nixon si rifiuta di consegnare il materiale richiesto dal Comitato di indagine del Senato sullo Scandalo Watergate. Nel 1999, un gruppo di fuoco spara sui musulmani sciiti in preghiera in una moschea di Islamabad, uccidendo 16 persone e ferendone 25.

Nel 2004, giungono al centro NASA di Pasadena in California le prime immagini rilanciate dalla sonda spaziale Spirit atterrata sul pianeta Marte. Viene inaugurato nel 2010 il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 m. Nel 2011, è possibile vedere l’Eclisse parziale di Sole da Europa, Africa e Asia centro-occidentale.

Buon compleanno a:

Michael Stipe (cantante statunitense dei REM), Anna Safroncik (attrice ucraina) e Fabrizio Bentivoglio (attore, sceneggiatore e regista italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Abruncolo, San Libenzio di Brema, San Rigomero, San Rigoberto di Reims e i Santi Ermete e Caio.