Takagi & Ketra lanciano un nuovo singolo con Tommaso Paradiso e Elisa

ROMA – Sono i produttori più richiesti del momento nel panorama musicale italiano. E hanno scelto due tra i cantanti più amati del pubblico. Sono Takagi & Ketra che lanciano un nuovo singolo con Tommaso Paradiso e Elisa.

Il brano si chiama Da sola/In the night e sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 12 gennaio. Di più non si sa. Oltre nome della canzone, data di uscita e nomi degli artisti che partecipano al featuring, il duo ha svelato solo la cover del singolo. Una coloratissima immagine che richiama gli anni 80.

Takagi e Ketra, al secolo Alessandro Merli (già membro dei Gemelli DiVersi) e Fabio Clemente (beatmaker dei Boom Da Bash), si preparano così a pubblicare un’altra hit. I due sono dietro successi come L’Esercito del Selfie (con Arisa e Lorenzo Fragola), Vorrei Ma Non Posto (J-Ax e Fedez), Roma-Bangkok (Baby K feat. Giusy Ferreri) e Fenomeno (Fabri Fibra). I fan già si chiedono se Da sola/In the night sarà il loro prossimo tormentone.