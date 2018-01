Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 6 gennaio

ROMA – Il 6 gennaio è il 6º giorno del calendario gregoriano. Mancano 359 giorni alla fine dell’anno.

6 gennaio: accadde oggi

Nel 1907, Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma. Nel 1911, la Nazionale di calcio dell’Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria. L’azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport. Nel 1928, il Napoli è sconfitto in una storica partita sul campo dell’Arenaccia dalla Nocerina, che da quel giorno meriterà l’appellativo tuttora in uso di “molossi” facendo riferimento alla razza canina per indicare la tenacia con cui si batterono i calciatori rossoneri.

Thomas Edison nel 1931 presenta la sua ultima richiesta di brevetto. Nel 1942, la Pan American Airlines diventa la prima compagnia aerea commerciale ad avere un volo che compie il giro del mondo. Nel 1994, Nancy Kerrigan viene assalita e bastonata sulla gamba destra su ordine della pattinatrice rivale Tonya Harding. L’anno dopo, nel 1995, un incendio in un condominio di Manila porta alla scoperta dei piani del Progetto Bojinka, un attacco terroristico di massa.

La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna nel 1998 dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Nel 2001, Al Gore, in qualità di Presidente del Senato, certifica che George W. Bush è il vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi.

Buon compleanno a:

Adriano Celentano (cantautore italiano), Nek (cantautore italiano), Rowan Atkinson (attore comico britannico) e Irina Shayk (top model russa).

Si festeggia oggi:

Sant’Abo di Tiflis, Sant’Erminoldo di Prufening e San Nilammone.