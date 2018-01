Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 7 gennaio

ROMA – Il 7 gennaio è il 7º giorno del calendario gregoriano. Mancano 358 giorni alla fine dell’anno.

7 gennaio: accadde oggi

Nel 1610 Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove. Nel 1797 il tricolore italiano viene adottato per la prima volta da uno stato (la Repubblica Cispadana ). E’ il 1904 quando viene stabilito il segnale d’allarme CQD, sistema che verrà rimpiazzato due anni dopo dall’SOS. Nel 1924 George Gershwin completa la Rapsodia in blu. Nel 1927 la prima telefonata transatlantica tra New York e Londra.

Correva l’anno 1959 quando gli Stati Uniti riconoscevano il nuovo governo cubano di Fidel Castro. Nel 1979 Pol Pot e i Khmer Rossi vengono rovesciati dalle truppe vietnamite. Dieci anni dopo, nel 1989, Akihito diventa Imperatore del Giappone. Il 7 gennaio del 2007 un pool di scienziati, comprendenti l’italiano Paolo De Coppi, annuncia di aver scoperto cellule staminali nel liquido amniotico. Nel 2015 l’attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12. È l’attentato con un maggior numero di vittime, in Francia, dal 1961, superato solo dagli attentati del 13 novembre 2015.

Si festeggia:

Sant’Alderico di Le Mans, vescovo; Sant’Anastasio di Sens, vescovo Sant’Anselmo eremita; San Canuto Lavard, re e martire; San Ciro, patriarca di Costantinopoli.

Buon compleanno a:

Lewis Hamilton, Pilota; Nicolas Cage, Attore; Giuliano Ferrara, Giornalista.