“Amici Cucciolotti 2018”, in edicola le figurine che salvano gli animali

ROMA – Da lunedì 8 gennaio arriva in tutte le edicole “AMICI CUCCIOLOTTI 2018 – Le figurine che salvano gli animali”, la collezione più attesa da milioni di bambini, genitori, appassionati di animali e natura, diffusa in 15 paesi del mondo, e che dal 2007 a oggi ha prodotto oltre 36 milioni di album, 580 milioni di bustine e 4 miliardi di figurine.

LA COLLEZIONE È COMPOSTA DA 625 FIGURINE + 12 MAGICI DOPPIOLOTTI® + 72 PARLOTTINI® + I FUORI RACCOLTA (15 FIGURINE TRASPARENTI E 8 FIGURINE CON LETTERE, NUMERI E SIMBOLI).

Operazione solidale

Con l’arrivo in edicola della nuova collezione di figurine della Pizzardi Editore, quest’anno prende il via la più grande donazione di cibo a favore degli animali: grazie alla raccolta “AMICI CUCCIOLOTTI 2018”, infatti, verranno donate 10 MILIONI DI CIOTOLE DI CIBO agli animali accuditi da ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).

Un’importante operazione solidale che consentirà ai volontari della Protezione Animali di accudire al meglio gli ospiti dei loro rifugi.

“Sovente la passione, la dedizione e l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini di ENPA rischiano di essere fortemente mortificati dalla mancanza di risorse – dichiara Marco Bravi, Presidente del Consiglio e Responsabile Comunicazione e Sviluppo Iniziative ENPA – per questo motivo la donazione di Pizzardi Editore acquisisce un valore senza eguali. Il nostro ringraziamento più sentito va all’editore Dario Pizzardi che ha voluto rinnovare, per il dodicesimo anno consecutivo, la collaborazione aiutandoci concretamente a salvare le vite di migliaia di cucciolotti innocenti”.

AMICI CUCCIOLOTTI 2018

“Far crescere divertendo” è il motto della Pizzardi Editore, che ha creato un modo unico, istruttivo e divertente per sensibilizzare “i piccoli di oggi” rendendoli “i grandi di domani”.

La collezione di figurine più amata d’Italia ha, infatti, come obiettivo quello di far crescere i Cucciolotti d’Uomo in maniera più attenta e sensibile nei confronti della natura, degli animali e del prossimo in generale, responsabilizzandoli e portandoli al riconoscimento del rispetto della vita, in ogni sua forma, come valore assoluto con l’aiuto dei personaggi “Nasoni” (disegnati da Silvia Mondini).

Quest’anno sfogliando l’album “AMICI CUCCIOLOTTI 2018” i piccoli lettori si ritroveranno a fare un nuovo ed entusiasmante viaggio alla scoperta delle PAROLE CHE MIGLIORANO IL MONDO, come Amicizia, Lealtà Collaborazione, Libertà, Solidarietà, Responsabilità, e di quelle invece che sarebbe meglio cancellare, tra cui Bullismo, Deforestazione, Estinzione. È un modo diverso per acquisire e fare proprio il significato di vocaboli che hanno il potere di cambiare ogni singola vita. Altra grande novità è la presenza nelle bustine dei PARLOTTINI: messaggini da consegnare a mano, personalizzabili guardandosi negli occhi e sorridendosi l’un l’altro. Una chiave diversa pensata appositamente per far interagire maggiormente tra loro i bambini, essendo al giorno d’oggi sempre più esposti alla tecnologia.

Le figurine salva-animali

“AMICI CUCCIOLOTTI” è un importante progetto sociale.

Da oltre 11 anni, infatti, l’impegno e la volontà dell’editore Dario Pizzardi e la grande risposta dei bambini e dei collezionisti hanno reso possibili grandi iniziative solidali in difesa degli animali e dell’ambiente, grazie anche alla lunga collaborazione con ENPA.

Le raccolte di figurine sostengono infatti l’Ente Nazionale Protezione Animali con grandi iniziative che coinvolgono ogni anno milioni di bambini e le loro famiglie. In questi anni i volontari ENPA hanno, infatti, potuto disporre di indispensabili strumenti per soccorrere e accudire gli oltre 30.000 animali che, ogni anno, approdano nei loro rifugi in tutta Italia. Ma non finisce qui… Pizzardi Editore collabora anche con la Fondazione ABIO, che si occupa dei bambini ospedalizzati, donando ogni anno ai bambini ricoverati negli oltre 200 reparti pediatrici degli ospedali italiani dove svolgono la loro attività i volontari ABIO migliaia di album e 500.000 bustine di figurine.

Un’altra importante collaborazione è quella con l’organizzazione umanitaria INTERSOS che opera in contesti di emergenza a favore delle popolazioni in pericolo, vittime di conflitti armati e calamità naturali e quella con l’Università di Siena attraverso il progetto internazionale di ricerca scientifica “PLASTIC BUSTERS”, che riunisce i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo con l’obiettivo di studiare la presenza e gli effetti sugli animali marini dei rifiuti plastici galleggianti, cercando soluzioni per ripulire i nostri mari.

Dal 2018 “Amici Cucciolotti” sostiene anche il progetto “Voices of Haiti” della ANDREA BOCELLI FOUNDATION, a favore dei bambini, per la valorizzazione del talento.