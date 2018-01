L’inverno arriva in Finlandia con l’hotel di ghiaccio di Game of Thrones

ROMA – La prossima stagione andrà in onda nel 2019. L’attesa è ancora lunga. Per sopperirla in Finlandia i fan potranno visitare l’hotel di ghiaccio di Game of Thrones.

È il Lapland Hotels Snowvillage che, con l’aiuto di HBO Nordic, ha trasformato le sue camere in stanze a tema. Si tratta di 24 stanze e 10 suites. Ci sono voluti un mese di lavori a cui hanno partecipato scultori provenienti da Russia, Ucraina, Polonia e Lettonia.

Chi vorrà passare qualche giorno nelle stanze troverà White Walker a supervisionare il proprio letto, la Hall of faces o la mappa di Westeros. Poi draghi, troni ovviamente e tutto quello che è legato al mondo di Game of Thrones.

Ovviamente, gli ospiti dello Snowvillage dovranno prepararsi a temperature di certo non miti. All’interno delle camere la media è di -5 gradi. Ai clienti, infatti, vengono equipaggiati con coperte e coperte termiche per non soffrire il freddo. E siccome senza il gelo le strutture avrebbero qualche problema, c’è tempo fino all’8 aprile per prenotare una stanza o una suites. Dopo sarà l’estate ad arrivare insieme alle temperature più alte. Il costo di ognuna parte da 200 dollari. C’è anche la possibilità di visitare la struttura a partire da 18 dollari.