ROMA – Bisognerà aspettare il 24 aprile 2018 per la quinta stagione di The 100.

La serie tornerà sul canale americano The CW in ritardo rispetto agli standard.

Le ultime due stagioni, infatti, hanno debuttato a gennaio 2016 e febbraio 2017 (rispettivamente la terza e la quarta).

Un ritardo inaspettato per i fan che dovranno attendere più del previsto per scoprire il destino di Clarke & co.

Ovviamente, ancora nessuna notizia per l’uscita italiana: la quinta stagione doppiata verrà con alta probabilità distribuita su Mediaset Premium nell’autunno 2018.

La quinta stagione di The 100

La quinta stagione di The 100 è composta da 13 episodi (stessa quantità della quarta stagione).

Nel cast si aggiunge William Miller, che interpreterà il principale antagonista di Clarke e compagni.

Tra le new entries anche Ivana Milicevic, Jordan Bolger e Lola Flanery nei panni della “figlia” di Clarke, Madi.