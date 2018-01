ROMA – A pochi giorni dalla messa in onda di American Crime Story, L’Assassinio di Gianni Versace, la famiglia Versace ha fatto sapere in un comunicato che non ha né autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento con la serie tv di Ryan Murphy dedicata alla morte dello stilista:

“La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è parzialmente tratta, e non ha preso parte alla stesura della sceneggiatura, questa serie televisiva deve essere considerata un’opera di finzione”.

L’Assassinio di Gianni Versace andrà in onda su FoxCrime dal 19 gennaio con Penelope Cruz nei panni di Donatella Versace, a Edgar Ramirez il ruolo di Gianni, Ricky Martin nel ruolo di Antonio D’Amico, compagno dello stilista e Darren Criss nelle vesti del serial killer Andrew Cunanan.

L’Assassinio di Gianni Versace, il trailer