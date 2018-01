2640, arriva venerdì il nuovo album di Francesca Michielin

ROMA – Si chiama 2640 e uscirà venerdì 12 gennaio il nuovo album di Francesca Michielin. Un disco variegato dal punto di vista musicale e dei testi che la cantante ha presentato nella giornata di ieri con una conferenza stampa.

2640, un album dalle tre anime

Il disco è stato anticipato dal singolo certificato platino Vulcano e dal brano scritto con Calcutta Io non abito al mare. Due brani diversi che sono solo un assaggio delle tre anime che compongono 2640. Tra pop e indie, famiglia, viaggi fisici e interiori e sport. Elementi diversi che sono anche inseriti nella cover del disco. Basta guardare i tre triangoli colorati in alto a destra. “Quello rosso – ha spiegato Francesca – rappresenta il vulcano, l’esplosione e l’importanza di comunicare. Quello azzurro è il mare, la necessità di imparare ad ascoltare. E poi c’è quello verde, la montagna dalla quale provengo: è il legame con le mie origini, ma è anche l’immaginazione. Sono tre anime incastrate fra loro, mi rappresentano”.



La tracklist

Quindi famiglia come in Noleggiami ancora un film che è un riferimento al papà e al fratello. Sport come in La serie B, dedicata alla retrocessione del Vicenza e scritta insieme a Calcutta, e Alonso che è una dedica all’omonimo pilota spagnolo. Tra gli autori poi figura anche Tommaso Paradiso che ha collaborato con Francesca in E se c’era…

Ecco la tracklist completa:

Comunicare Bolivia Noleggiami ancora un film Io non abito al mare Tropicale E se c’era…. Scusa se non ho gli occhi azzurri Vulcano Due galassie La Serie B Tapioca Lava Alonso

Il tour

Nel 2018 Francesca inizierà una nuova importante avventura live nei principali club di tutta Italia. Dopo l’anteprima di Parma il 16 marzo, il tour prodotto e distribuito da Live Nation partirà da Milano il 17 marzo. L’ex concorrente di X Factor visiterà poi poi Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (Tv), Catania, Perugia, Maglie (Le), Modugno (Ba), Roma, Napoli e Firenze.

Queste le date nel dettaglio:

16 Marzo Parma, Campus Industry Anteprima

17 Marzo Milano, Fabrique

23 Marzo Torino, Concordia

24 Marzo Brescia, Gran Teatro Morato

25 Marzo Bologna, Estragon

27 Marzo Trento, Audiorium S. Chiara

28 Marzo Roncade (TV), New Age

31 Marzo Catania, Land La Nuova Dogana

5 Aprile Perugia, After Life

7 Aprile Maglie (LE), Industrie Musicali

8 Aprile Modugno (BA), New Demodè

12 Aprile Roma, Teatro Quirinetta

14 Aprile Napoli, Hart

15 Aprile Firenze, Viper Theatre