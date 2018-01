ROMA – Sarà P!nk a cantare l’inno nazionale al Super Bowl 2018. La cantante avrà l’onore di esibirsi live in The Star spangles – Banner il prossimo 4 febbraio allo Bank Stadium di Minneapolis.

P!nk si aggiunge Lady Gaga, Idina Menzel, Alicia Keys, Billy Joel, Beyoncé, Diana Ross, Whitney Houston e tante altre star che hanno calcato il palco per aprire la sfida targata NFL. Lo scorso anno a cantare l’inno era stato il cantante country Luke Bryan.

Prima che si accendano i riflettori sul Super Bowl, P!nk canterà ai Grammy Awards il prossimo 28 gennaio. Durante la serata si esibirà anche Lady Gaga che l’anno scorso ha incantato tutti durante l’halftime del Super Bowl. Quest’anno sarà Justin Timberlake a intrattenere gli spettatori della partita. Il cantante presenterà il nuovo album, Man of the woods, e i suoi vecchi successi. L’attrice e regista Alexandria Wailes, invece, eseguirà sia l’inno nazionale che il brano “America the Beautiful” nella lingua dei segni americana.