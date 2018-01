L’elenco dei dispositivi Apple che non supporteranno più Pokémon GO

ROMA – In un prossimo aggiornamento di Pokémon GO, terminerà il supporto per i dispositivi Apple che non sono in grado di eseguire l’update a iOS 11, come i modelli di iPhone 5 e iPhone 5c.

Lo annuncia Niantic Labs in una nota ufficiale.

Questo cambiamento è il risultato di miglioramenti a Pokémon GO che spingono l’applicazione oltre le capacità dei sistemi operativi su tali dispositivi.

La modifica entrerà in vigore il 28 febbraio 2018.

Dopo tale data, gli allenatori che utilizzano i dispositivi interessati potrebbero non essere più in grado di accedere ai loro account Pokémon GO da quel dispositivo, o usare i loro PokéCoin o altri oggetti nelle loro Borse.

Dovranno passare a un dispositivo supportato per continuare a giocare a Pokémon GO.

Ecco i dispositivi interessati:

Cosa fare?

Gli utenti che utilizzano i dispositivi interessati dovranno passare a un dispositivo che soddisfi i requisiti necessari per continuare ad accedere a Pokémon GO.

Tentando di accedere a Pokémon GO con uno dei dispositivi sopra elencati verrà visualizzato un messaggio che indica che è necessario passare a un dispositivo supportato.