“Calciatori 2017-2018”, in edicola il nuovo album di figurine Panini

ROMA – E’ uscita “Calciatori 2017-2018”, la 57a edizione delle collezione ufficiale di figurine Panini dedicata ai protagonisti del campionato.

La raccolta è già in vendita in tutte le edicole.

Una bustina contiene 5 figurine e costa 0,70 euro.

Disponibili anche lo “starter pack” contenente album e 30 figurine a 3,90 euro e la speciale “gift box” contenente 60 bustine (10 in omaggio) a 35 euro.

Disponibile anche, tramite il servizio PrimaEdicola.it, lo speciale album cartonato con 3 bustine a 19,90 euro.

Le novità

“Calciatori 2017-2018” è una raccolta che va oltre al semplice insieme di immagini adesive e che è sempre più ricca di informazioni e curiosità, arrivando a fotografare in modo completo ed esaustivo la stagione in corso della Serie A TIM.

Ogni club è infatti è rappresentato da 22 figurine di calciatori, protagonisti del torneo, con statini completi della relativa carriera consultabili e confrontabili nelle ultime pagine dell’album.

In questa edizione, la sezione dedicata ai club della Serie A TIM ha un contenuto ludico aggiuntivo: i nomi dei giocatori rappresentati in figurina non sono infatti stampati come di consueto nel relativo spazio all’interno dell’album, ma vi è invece ritratta solo la loro “sagoma”.

Una sorta di sfida lanciata ai collezionisti nel riconoscere il singolo giocatore prima di riuscire a incollarvi la relativa figurina.

Ogni club ha poi una doppia pagina ricca di statistiche ed informazioni, con una speciale “Bomber Story”, figurine dedicate alla squadra schierata, allo stadio con la tifoseria, al Mister e ad una curiosità sulla squadra di stampo giornalistico. Anche le figurine aumentano il loro contenuto di informazioni: sul fronte sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano.

La collezione, che si compone in tutto di 746 figurine, è stata presentata ufficialmente oggi a Milano alla presenza del commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, del neo-presidente di Lega B, Mauro Balata oltre che dei presidenti dell’Associazione Italiana Calciatori e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Damiano Tommasi e Renzo Ulivieri.

Calciatori 2017-2018

L’album “Calciatori 2017-2018” ha 128 pagine e conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione, perfetto per contenere le figurine anch’esse in versione “maxi”. La copertina è realizzata con trattamenti speciali ed è caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. La raccolta si apre con una doppia pagina dedicata ai “simboli” della Serie A TIM, con figurine di loghi e trofei e con lo spazio per la propria MyPanini, oltre alle immagini dei palloni ufficiali delle 3 serie principali. A ciascuno dei 20 club di Serie A TIM sono quindi dedicate quattro pagine.

La sezione sulla Serie B ConTe.it prevede invece una pagina dedicata ad ognuna delle 22 squadre con 18 figurine di calciatori (3 giocatori per ogni figurina), figurina della squadra schierata e dello scudetto, oltre a schede sintetiche sulla società, gli altri giocatori in rosa e la sezione “Calciatoripedia” con il focus specifico “Bomber Story”.

Seguono la Serie B ConTe.it, le pagine dedicate alla Serie C (con stampati sull’album loghi ed immagini di tutti i team) e alla Serie D (con i loghi stampati delle squadre dei 4 gironi). La sezione sul campionato femminile dedicata alla Serie A i Dolci Sapori contiene le figurine delle 12 squadre del torneo. L’album si chiude con “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 22 calciatori presenti in figurina sull’album per ogni squadra di Serie A TIM.

Film del campionato

Nella collezione è presente la sezione “Film del campionato” che, con la collaborazione de “La Gazzetta dello Sport”, racconta i principali eventi relativi al torneo fin dalle prime battute. All’interno delle bustine si trovano infatti momenti importanti come la celebrazione dei 120 anni di storia della Juventus, la tripletta nel derby di Mauro Icardi, la partenza sprint del Napoli ed alcune performances da record come la media gol iniziale di Ciro Immobile e le vittorie consecutive fuori casa della Roma. Delle 25 figurine extra previste per il “Film del campionato”, 5 sono ricavate dalle prime pagine del quotidiano sportivo. Le figurine saranno inserite in 4 bustine esclusive, che verranno distribuite gratuitamente in edicola in abbinata a “La Gazzetta dello Sport” (uscite: 27 gennaio, 24 febbraio, 31 marzo e 9 giugno 2018).

Il grande racconto della stagione 2017-18 viene poi completato con la sezione “Calciomercato – L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, dove troveranno spazio le figurine di 48 protagonisti della sessione di mercato invernale.

Nel prossimo mese di marzo, le 48 figurine per l’aggiornamento della sezione “Calciomercato – L’Originale” saranno in vendita all’interno della “tin pocket Calciatori” a 9,90 euro.

Calciatori Gol!

La collezione “Calciatori 2017-2018” è accompagnata dalla grande operazione “Calciatori Gol!”. All’interno delle bustine è possibile trovare degli speciali buoni-premio con la scritta “Hai Vinto”, che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali “Calciatori Gol!”: in ognuna di queste bustine, sono presenti una delle 24 figurine speciali “Scudetti e Trofei” della collezione e una delle 20 card esclusive fuori raccolta “Uomini Copertina” dedicate ai calciatori delle squadre di Serie A TIM raffigurati sulla copertina dell’album. Prevista anche un’iniziativa speciale con Intesa Sanpaolo: in ogni agenzia dell’Istituto bancario saranno consegnati in omaggio un album e una scatola da 100 bustine “Calciatori” per ogni apertura di un “XMe conto Up” riservato ai minori; inoltre, andando a comporre la parola “Calciatori” con le letterine che si trovano stampate sul retro di una figurina di ogni bustina, si avrà diritto ad un fantastico pallone da calcio.

#celocelomanca

Il lancio di “Calciatori 2017-2018” vedrà anche da un’importante campagna di comunicazione su tutti i media: tv, stampa e web con diverse attività multimediali, collegate dall’hashtag #celocelomanca. Non mancano quindi il sito ufficiale www.calciatoripanini.it, la pagina Facebook Calciatori Panini, il canale YouTube dedicato,l’applicazione MyPanini per creare la propria figurina personalizzata, il feed Twitter al profilo Instagram dedicati oltre all’imperdibile app “Panini Collectors” per gestire la propria mancolista. In programma anche un grande evento itinerante, il “Panini Tour Up!”, che a partire da febbraio toccherà molte città italiane