Da sanità a economia, i master dell’Università Cusano sono online

Roma – Da Ingegneria a Psicologia, fino al mondo della sanita’: sono tante e diverse le aree didattiche che prevedono i master di I e II livello dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.

Nel dettaglio, e’ possibile scegliere tra gli 86 corsi dell’area economica-giuridica, tra cui figurano ‘Gestione e organizzazione di attivita’ sportive‘ e ‘Diritto penale e procedura penale: la difesa d’ufficio‘.

Tra i 25 corsi dedicati alla Formazione e al mondo della Scuola, troviamo ‘Giornalismo 3.0‘ e ‘Operatori per l’immigrazione e l’integrazione‘, mentre all’interno degli 11 corsi di Ingegneria si spazia dalla ‘Sicurezza delle reti informatiche‘ al ‘Data analyst‘.

Le opportunita’ proseguono con Politologia e i 16 corsi che vanno dal ‘Management dei servizi sociali‘ alle ‘Tecniche di analisi della persona‘, ma anche con Psicologia e i 29 corsi che comprendono le ‘Tecniche di prima accoglienza‘ o la ‘Finanza comportamentale‘. Infine, nell’area dedicata alle Forze Armate, la scelta ricade su 7 corsi che trattano il ‘Fenomeno dello stalking‘ oppure la ‘Geopolitica della sicurezza‘, mentre l’area medico sanitaria presenta 4 corsi tra cui la ‘Psicologia pediatrica‘ o il ‘Management delle cure primarie e territoriali‘.

Erogati in modalita’ e-learning per permettere a chiunque di poterli frequentare comodamente da casa, o presso uno dei Learning Point dislocati su tutto il territorio nazionale, i master online sono pensati per gli studenti e i professionisti desiderosi di conciliare l’esercizio di altre attivita’/professioni con la necessita’ di riqualificarsi o specializzarsi ulteriormente. I master a distanza, infatti, forniscono competenze fortemente spendibili nel mondo del lavoro, potenziano abilita’ gia’ acquisite nel corso del proprio precedente percorso di studi o professionale e, grazie all’approccio estremamente pratico e operativo, garantiscono agli iscritti un elevato tasso di placement.

Per l’iscrizione ai master di primo livello online e’ necessario essere in possesso di un qualsiasi titolo di laurea, mentre per i master di secondo livello online occorre una laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Per iscriversi c’e’ tempo fino al 31 gennaio. Secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano, un master universitario online, cosi’ come quello tradizionale, deve avere una durata almeno annuale e, previo superamento dell’esame finale, riconoscere 60 crediti formativi. I master hanno durata annuale e si articolano in lezioni video, esercitazioni, project work e studio individuale, per un totale di 1.500 ore. Per le eventuali lezioni in presenza, gli iscritti non residenti nella provincia di Roma possono usufruire del servizio di foresteria dell’universita’.