Juliana Corrales lancia campagna social per ritrovare il suo principe

ROMA – Galeotto fu quel bacio fugace sotto la romantica Tour Eiffel.

La diciottenne ha scommesso con le amiche che sarebbe salita in cima alla Tour Eiffel e avrebbe baciato un ragazzo. Detto fatto!

Juliana Corrales ha trovato il suo principe, lo ha baciato ed ha immortalato il momento con una foto e un video postati sul profilo Twitter della giovane studentessa californiana.

La ragazza ha capito che di quel bacio ne avrebbe voluti altri 10, 100 e 1000. Così Juliana Corrales ha lanciato una campagna su Twitter chiedendo ai ‘cinguettatori’ di aiutarla a trovare Gavin, così si chiama il ragazzo. L’appello sul suo profilo social:

“Kissed this great guy on the top of the Eiffel Tower, biggest regret is that I didn’t get his number, Twitter can ya help a girl out?”