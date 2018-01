Cipriani, Pérez e Perrotta si aggiungono al cast dell’Isola dei Famosi

ROMA – Dopo Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi, si aggiungono nuovi volti al cast dell’Isola dei Famosi.

Il 22 gennaio partiranno per l’Honduras anche Francesca Cipriani e l’ex pallanuotista cubano Amaurys Pérez. Confermata sarebbe anche Rosa Perrotta, ex tronista alla sua prima esperienza in un reality. La Cipriani, invece, ha partecipato al Grande Fratello nel 2006. L’atleta cubano, invece, è stato concorrente – insieme alla moglie – di Pechino Express nell’edizione del 2014.

Nel cast, come confermano Spy e Gabriele Parpiglia, dovrebbero poi esserci Francesco Monte, Eva Henger e Cecilia Capriotti, Giucas Casella che torna come concorrente, gli ex gieffini Filippo Nardi e Jonathan Kashianian e il medium Craig Warwick, che sente le presenze angeliche intorno a sé. Poi ancora Nino Formicola, che formava il duo Gaspare e Zuzzurro, il modello Marco Ferri, figlio dell’ex giocatore dell’Inter, e l’ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto. Sarebbe confermato anche Daniele Bossari come opinionista in studio insieme a Mara Venier.

Continua intanto l’avventura di #SarannoIsolani

Intanto, mentre vengono svelati man mano i protagonisti, continua l’avventura di #SarannoIsolani. 10 aspiranti naufraghi non famosi si stanno contendendo un posto nel reality di Canale 5. i. Tra questi, il pubblico, attraverso il voto online, ne sceglierà 3 che partiranno per l’Honduras. Nel corso della prima diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore che, scelto tramite televoto, approderà a Cayo Cochinos, entrando ufficialmente a far parte del cast dell’#Isola.