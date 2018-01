The Midnight Man, il gioco inizia nella nuova clip

ROMA – Due icone dell’horror protagoniste di The Midnight Man, nei cinema italiani dall’11 gennaio 2018.

Diretto da Travis Zariwny (regista del remake di Cabin Fever – 2016), il film vede uniti per la prima volta sul grande schermo Robert Englund (Freddy Kruger in Nightmare) e Lin Shaye (Elise Rainier nella saga di Insidiuos).



The Midnight Man – Sinossi

Alex (Gabrielle Haugh) è una tipica ragazza adolescente che vive con la nonna malata Anna (Lin Shaye). Rovistando nella sua soffitta, trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà “l’uomo di mezzanotte” (Kyle Strauts), un essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà.

All’inizio, Alex e i suoi amici pensano che il gioco sia divertente e innocuo. Lo è, fino a quando The Midnight Man non arriverà a giocare… per davvero. Quando il Dr. Goodberry (la leggenda dell’horror Robert Englund) va a trovare Anna, percepirà la presenza di The Midnight Man e metterà in guardia i ragazzi sul destino che li attende…



Nel cast: Gabrielle Haugh, Robert Englund, Lin Shaye, Grayson Gabriel, Summer Howell, Keenan Lehmann, Meredith Rose, Michael Sirow e Kyle Strauts.