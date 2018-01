LeSigarette dal vivo con La Musica Non Serve A Niente

Roma – Se n’è già parlato, il duo de LeSigarette ha tirato fuori un secondo album tanto acido e dissacrante quanto ironico e divertente. LA MUSICA NON SERVE A NIENTE, questo il titolo del nuovo lavoro, è fuori già da qualche mese per ‘N ETICHETTA (inedita produzione del club romano ‘na cosetta) con la collaborazione artistica del cantante ben noto alle pagine di Diregiovani Lucio Leoni, e solo stasera, a Roma, si festeggia il disco traccia per traccia sul palco del LANIFICIO.

Lorenzo Lemme e Jacopo Dell’Abate presentano dal vivo il nuovo album accompagnati da tantissimi ospiti. I Tu, Matteo Gabbianelli dei Kutso, Mimosa Campironi, Ivan Talarico e Lucio Leoni condivideranno il palco con la band per cantare, suonare e sorprendere il pubblico de LeSigarette.

Ad anticipare l’uscita del disco il video-singolo de LA MUSICA NON SERVE A NIENTE (diretto da Giacomo Citro) che dà il nome all’album. È un brano polemico, uno scherzo ed è un po’ anche una denuncia. «È come se un’automobile avesse scritto sopra “spostarsi è inutile”. La verità è che la musica è una grande salvezza.»