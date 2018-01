Peter Rabbit, il coniglio dispettoso presto al cinema

ROMA – Peter Rabbit, l’eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea.

Nel live action, in Italia in uscita il 22 Marzo 2018 distribuito da Warner Bros, l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne).

Peter Rabbit, dai libri al cinema

Ideato dalla scrittrice e illustratrice Beatrix Potter nel 1902, Peter Rabbit è stato protagonista di alcuni libri per l’infanzia impreziositi dagli acquerelli dell’autrice. Il primo fu rifiutato da tutti gli editori di allora e Potter dove auto-pubblicarlo – con immagini stampate in bianco e nero e parte per la copertina a colori.

I trailer